Basket: l'Happy Casa Brindisi ko 93-88 col Digione in Champions

- Nella decima giornata del girone D di Champions di pallacanestro maschile l’Happy Casa Brindisi ha perso 93-88 in casa contro i francesi del Digione. Primo quarto, Stone 9-7 per i pugliesi. Ulmer, 15-11 per gli avversari. Di nuovo Ulmer, 19-14. Sulaimon, i francesi si impongono 22-17. Secondo quarto, Leloup 27-21 per il Digione. Holston, 33-22. Di nuovo Holston, 38-26. Ulmer, 45-35. I francesi prevalgono di nuovo 47-37.Terzo quarto, Holston, 49-37 per il Digione. Chassang, 54-43. Sulaimon, 58-47. Solomon, 66-47. I francesi trionfano 71-58, Quarto quarto, Julien 73-63 per il Digione. Campogrande tiene in gara i pugliesi, ma 76-69 per i francesi. Sulaimon, 80-71. Solomon, 86-76. Holston, 88-80. Il Digione vince questo quarto e 93-88 tutta la partita.Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori realizzatori, nei pugliesi Thompson 22 punti, nel Digione Sulaimon 23 punti. Nell’undicesima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà martedì prossimo 14 gennaio 2020 alle 18 fuori casa contro i turchi del Besiktas Istanbul che hanno vinto 80-76 in casa con i tedeschi del Bonn.