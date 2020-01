Da venerdì 7 febbraio su DeAkids uno speciale sul Festival di Sanremo con interviste e

La musica tornerà protagonista ancora una volta su DeAKids, a partire dal 24 febbraio con le nuove puntate di “Ready Music Play”, il programma musicale del canale condotto da Jody Cecchetto con le 4 influencer Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch. Dopo il successo delle prime puntate andate in onda a dicembre, Jody Cecchetto & Co torneranno a far compagnia ai telespettatori con nuove canzoni e nuovi videoclip da realizzare. L’appuntamento con i nuovi lipsync del programma è per lunedì 24 febbraio alle ore 14.10 su DeAKids (Sky, 601). Le nuove puntate di “Ready Music Play” saranno on demand su Sky dal 17 febbraio. Dal 17 febbraio le nuove puntate on demand su Sky e da lunedì 24 febbraio, ogni lunedì alle 14.10 le nuove puntate del programma condotto da Jody Cecchetto con le influencer Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Giulia Savulescu e Virgitsch

Da venerdì 7 febbraio arriva su DeAKids, il canale per ragazzi del gruppo De Agostini Editore visibile in esclusiva su Sky al canale 601, “Special Guest”, un nuovo breve formato televisivo che racconterà la musica ai ragazzi ospitando ogni volta l’intervista di un ospite davvero speciale: DeAKids, sarà a Sanremo durante la settimana del festival e incontrerà i beniamini dei ragazzi che si racconteranno a ruota libera tra musica, passioni, rapporto con i fan e aneddoti divertenti. Le interviste andranno poi in onda a partire dal 7 febbraio, alle ore 14.25 e all’interno del palinsesto della rete tra un programma e l’altro.