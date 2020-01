Paolo Dal Pino rilancerà la Lega Serie A ?

Votazione non senza colpi bassi per l'elezione del presidente della Lega di Serie A nell'assemblea convocata nel pomeriggio di mercoledì 8 gennaio 2020 in Milano. A spuntarla è Paolo Dal Pino che, pur eletto con 12 voti (uno in più della maggioranza semplice richiesta, dopo che l'assemblea elettiva dello scorso 16 dicembre 2019 era andata a vuoto), ha dovuto fronteggiare le ostilità di Urbano Cairo.Il presidente del Torino ha contrapposto a Dal Pino, quale "suo" candidato, il dimissionario Gaetano Miccichè. Quest'ultimo ha ottenuto 7 voti. Una sola la scheda bianca emersa dall'urna di via Rossellini. La missione di Dal Pino, milanese di 57 anni, sarà quella di rilanciare all'insegna della modernità la prima Lega calcistica italiana. E potrà farlo mettendo al servizio di essa la sua lunga carriera manageriale, maturata al vertice di importanti gruppi aziendali.