Primarie: Emiliano a Monopoli

MONOPOLI (BA) - Sala gremita di tanti giovani, ma non solo. Michele Emiliano, candidato alle primarie del centrosinistra di domenica prossima, ha incontrato i cittadini del territorio per un confronto. Sono stati i ragazzi, in questo appuntamento organizzato dai Giovani Democratici, a porre le domande al governatore pugliese. A partire proprio dalle prospettive delle nuove generazioni pugliesi, passando per lavoro, sanità, trasporti, Ilva e ambiente. Proprio su quest’ultimo argomento non è mancata una domanda sull’attuale e locale caso dei miasmi.“Se a Monopoli - ha detto Emiliano - c’è lo strazio del diritto per qualunque ragione rispetto ai miasmi e noi riusciamo ad identificare bene la questione, noi quello strazio lo dobbiamo impedire e noi siamo pronti a farlo, la Regione Puglia è pronta a farlo. Lo strazio del diritto però deve essere fondato su un accertamento oggettivo, perché se invece qualcuno strumentalizza qualcosa che non ha capito, non ha studiato, e lavora creando timori infondati, questo è un altro strazio del democrazia che noi siamo chiamati ad impedire”.Sulle prospettive della regione, Emiliano, a margine dell’incontro, ha scattato questa fotografia in vista delle prossime elezioni: “La Puglia deve sempre guerreggiare per difendere le sue prerogative. In questi anni, quindici anni di governo, la Puglia si è difesa bene, è diventata una grande regione. Monopoli, per esempio, era una bellissima cittadina, adesso è un capolavoro assoluto. Siamo la regione che è cresciuta più in Italia come qualità della vita. Bari è la città in Italia che è cresciuta di più in assolto, ma tutti i capoluoghi di provincia, escluso Foggia, hanno avuto una crescita rilevante. Abbiamo fatto un buon lavoro, un lavoro di squadra, dove non c'è un uomo solo al comando. Noi abbiamo già pronti per i prossimi anni molti sindaci pugliesi. Da questo punto di vista penso che nel futuro prossimo c’è una Puglia libera, non assoggettata e colonizzata dal Nord”.