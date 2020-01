Regge in Libia la tregua

TRIPOLI - Regge in Libia la fragilissima tregua. E' infatti in vigore dalla mezzanotte il, che il capo del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico (Gna),al Serraj, ha accettato di buon grado. Alla proposta, avanzata in queste ore da Turchia e Russia, hanno aderito anche le forze del generale dell'Est,Il governo didenuncia comunque violazioni "apochi minuti dopo la sua entrata in vigore" e ribadisce che "la piena attuazione del cessate il fuoco potrà avvenire solo con il ritiro dell'aggressore da dove è venuto", in riferimento al generale. Lo si legge in un comunicato del governo di Tripoli diffuso in mattinata. "In caso di ulteriori violazioni - si avverte - il Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale libico non resterà a guardare e la sua risposta sarà violenta e ferma".