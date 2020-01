– Rohani ha ricordato il comandante Soleimani come eroe per aver combattuto contro i gruppi terroristici come Al Qaeda, Isis e Nusdra, salvando dal pericolo del terrorismo le capitali europee, che ora si troverebbero in grave pericolo.Il Presidente iraniano conclude il post su twitter indicando che l’obiettivo del proprio Paese è cacciare tutte le forze degli Stati Uniti dalla regione.