Elodie si racconta: ''La mia nuova me, tra passato difficile e nuove scelte musicali''

Foto Ufficio Stampa









Sono riusciti a tirar fuori una nuova Elodie...

Hanno la capacità di trasformare in parole e musica esattamente quello che sono e provo. Mesi fa mi hanno detto, senza tanti giri di parole, “ti scriviamo noi la canzone per Sanremo”. Mi sono fidata ciecamente.





Qual è la direzione che hai voluto prendere con questo nuovo album?

È un album che mi rappresenta in toto, un insieme di sonorità e stili diversi. Uso un linguaggio un po’ più “crudo” rispetto a cose fatte in passato, spero che, ascoltandolo, si capisca che Elodie è cresciuta ed è diventata una donna sicura di sé e delle proprie capacità.



L'aspetto che hai voluto far emergere nel disco?

Volevo dare la possibilità alla mia anima più urban di emergere. È stato un lavoro di ricerca lungo e minuzioso, ma mi ha portato ad essere perfettamente sintonizzata con tutti gli aspetti della mia vita.

Decisione dopo decisione, scelta dopo scelta, ho capito cosa volessi cantare, in che modo cantarlo e quale “vestito sonoro” indossare.





Foto Ufficio Stampa





Come hai scelto i brani?

È stata una scelta lunga e certosina, volevo che i brani rappresentassero parti diverse del mio carattere e che fossero unici nel loro genere, per evitare doppioni. Per la realizzazione di questo disco ho incontrato tutti i produttori e gli autori dei brani, in modo tale da conoscerci meglio a vicenda e costruire i pezzi affinché mi rappresentassero a pieno.



Facciamo un salto nel passato e parliamo della Elodie bambina...

Ero una bambina super vivace, amavo già cantare e avevo tantissimi sogni, ma in periferia è molto difficile concedersi il lusso di poter sognare. Finché non sono cresciuta, mi sono tenuta per me i desideri.



Com'è stata la tua infanzia?

Non è stata un’infanzia semplicissima, sono dovuta crescere in fretta. Sin da piccolina avevo tante responsabilità, spesso eravamo a casa da sole io e mia sorella ed essendo io la più grande avevo un forte istinto di protezione nei suoi confronti.



Adesso come ti vedi?

Adesso sono molto più sicura di me, del mio aspetto fisico e delle scelte che prendo, sia nella vita privata che in quella professionale. Ormai sono una donna indipendente e amo esserlo. Di certo non ho perso la curiosità che mi ha sempre contraddistinto e la voglia di riuscire a realizzare tutti i miei sogni.



Quale sarà il prossimo singolo del disco?

Al momento non ci stiamo ancora pensando. Il vortice di Sanremo è stato meraviglioso ma anche molto impegnativo. Ora sono impegnata con il doppiaggio di Trolls 2, sarò la regina Barb, e poi arriverà tutto il resto.



Poi arriverà anche il tour. Sei pronta?

È arrivato il momento giusto. È un'esperienza importante e significativa per qualsiasi cantante e vorrei dare al pubblico il meglio di me. Sono certa che la super band, tutta al femminile, con la quale mi sto preparando per questa nuova sfida, mi sarà di grande aiuto e supporto.





Ci saranno altre date?

Intanto partiamo con queste due prime date, poi vediamo come va. Come per tutte le cose nuove, bisogna fare un passo alla volta per poterle vivere al meglio.

E' tornata al Festival di Sanremo con il brano 'Andromeda' scritto per lei dai suoi grandi amici, Mahmood e Dardust, che ha da poco superato i 4.5 milioni di streaming e il video ufficiale del brano è stato visto più 4 milioni di volte. Elodie è cresciuta, si presenta in una nuova veste più femminile e sexy e con 'This is Elodie', il nuovo progetto discografico uscito per Universal Music Italia il 31 gennaio vuole raccontare la sua nuova vita e le scelte musicali che ha intrapreso, seguendo il cuore e le emozioni. ''Adesso sono molto più sicura di me, del mio aspetto fisico e delle scelte che prendo'' - racconta a Giornale di Puglia.E adesso si prepara per due grandi appuntamenti live: ile ilRispetto a tre anni fa ho affrontato il Festival con maggiore consapevolezza. Sono molto cambiata dalla mia prima esperienza, sono cresciuta, maturata, come donna e come cantante. Certamente mi sono goduta di più l’esperienza, mi sono divertita e ho assaporato ogni momento. Spero di essere riuscita a rendere onore ad “Andromeda” ed aver emozionato il pubblico a casa, rendendolo partecipe della mia esibizione.Andromeda sono io. Il brano racconta una storia d'amore agli inizi, la mia storia d'amore e le catene di cui parla sono i limiti che io stessa mi riconosco e che sto cercando di sciogliere e superare.Ci conosciamo da tempo, spesso quando abbiamo qualche momento libero usciamo insieme.