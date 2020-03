“Sono felice di questo progetto che mi vede di nuovo a bordo della label che ha battezzato l’inizio della mia carriera - dichiara Alberto. Unitamente all’equipaggio che mi accompagna, navigando in un mare artistico oggi fatto di onde alte e impegnative. Ma abbiamo una bella mappa di viaggio e ho fiducia. Per il resto non ho NYente Da DiRe”. Il singolo digitale sarà reso disponibile anche in vinile 45 giri.

Nel quarantennale della sua carriera, Alberto Fortis torna a sorprendere con il nuovo singolo “NYente Da DiRe”. Questo brano inedito, registrato a Milano e masterizzato a New York da Greg Calbi, presso gli studi Sterling Sound, è stato realizzato ed arrangiato dallo stesso Fortis insieme allo storico collaboratore Franco Cristaldi.