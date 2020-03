- Anche a Malta è arrivato il primo caso di Covid-19. La vittima è una ragazza di 12 anni, che era stata in vacanza in Trentino, per poi passare da Roma. La giovane, in attesa dell'esito del medico, secondo quanto riferito dal Ministro della Salute maltese Faerne, si era già messa in quarantena precauzionale con la sua famiglia.