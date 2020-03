(Agenzia Vista) - Roma, 6 Marzo 2020 - "Noi vogliamo mettere a disposizione del Governo le nostre proposte come forza di centrodestra. Non siamo la maggioranza in Parlamento, ma nel Paese siamo la forza che governa più Regioni. Sarebbe utile per tutti che venissimo coinvolti. Noi continueremo a lavorare ascoltando le associazioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini, intervistato ai microfoni dell'Agenzia Vista.