- Un Milan in piena crisi societaria, con l'addio di Boban, è stato sconfitto 1-2 dal Genoa in un San Siro privo di pubblico. Il grifone passa subito in vantaggio al 7' con Pandev che, servito da Sanabria, batte Begovic. Sullo scoccare del primo tempo Cassata sigla il raddoppio rossoblu liberato da Shone. Nella ripresa i rossoneri accorciano le distanze con il solito Ibrahimovic, bravo ad approfittare della respinta di Perin su conclusione di Bonaventura.