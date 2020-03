Jacopo: il giovane talento di 'Amici' fa il suo esordio con il singolo 'Cuore di mare'

MILANO - È in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali “Cuore di mare” il nuovo singolo di Jacopo, giovane concorrente in gara ad Amici. “Cuore di mare”, scritto da Enrico Nigiotti, fa parte dell’album d’esordio di Jacopo dal titolo “Colori”, che uscirà il 20 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Jacopo ha 20 anni e vive a Savona. La passione per la musica è nata per caso a 11 anni. Quando canta entra in un mondo tutto suo, chiude gli occhi e entra in una bolla in cui si isola da tutto e tutti. Crede molto nell’amore. Il suo obiettivo è entrare nel cuore delle persone per cui canta.