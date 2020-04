ROMA — "Non abbiamo ancora vinto, oggi è la festa della Liberazione ma, che tutti lo capiscano, non ci siamo ancora liberati dal virus, noi non siamo ancora arrivati al 25 aprile nella guerra con questo nemico. Non abbiamo conquistato tutte nostre libertà e le componenti normali della vita tutti noi". Lo ha detto i conferenza stampa il commissario per l'emergenza,