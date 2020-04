Calimera, medico aggredisce anziano. Anelli (Fnomceo): “Comportamento indegno e ingiustificabile”

BARI - “Quel camice bianco è stato macchiato. Macchiato da un comportamento ingiustificabile e indegno della Professione, che offende tutti i medici che adempiono con orgoglio e abnegazione al loro dovere, mettendo a rischio, come avviene in questi giorni funestati dalla pandemia di Covid-19, la loro stessa vita”.Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici (Fnomceo),, commenta il video girato da un passante a Calimera, in provincia di Lecce, e diffuso in rete, che riprende un medico nell’atto di spintonare facendo cadere a terra un anziano con cui stava discutendo.“Questa mattina ci siamo sentiti con il Presidente dell’Ordine dei Medici di Lecce e abbiamo convenuto di fare una segnalazione alla Procura – conclude -. Le azioni disciplinari saranno competenza dello stesso Ordine”.