Daniel Greco, star del web: ''Nel mondo gay c'è molta cattiveria, dobbiamo combatterla''

(Daniel Greco ha più di 44 mila followers su instagram e i suoi video sono diventati virali)





Nel mondo delle web star scopriamo il talento e l'originalità del giovane Daniel Greco, che ha conquistato tutti con i suoi video ironici. Nel 2016 crea il suo primo profilo su facebook ma con l'arrivo di Instagram per Daniel si apre un nuovo mondo e i suoi video diventano virali, collezionando milioni di visualizzazioni.Innanzitutto, grazie per l'interesse che avete dimostrato nei miei confronti. Tutto è partito nel 2016, quando ho deciso di aprire una mia pagina su facebook. Inizialmente scrivevo piccole pillole comiche e mi chiamavo "La supposta quotidiana di Daniel Greco", successivamente, ho scelto di adattare il mio background artistico al web attraverso video e parodie di canzoni di successo ed ora eccomi qui.Assolutamente sì. C'è tanto di quel lavoro dietro che spesso la gente non comprende e se si è fortunati anche remunerazione economica, quindi lo definisco un lavoro a tutti gli effetti.Arrivo dal mondo del teatro, ho studiato in un'accademia per lo spettacolo a Milano, ogni giorno da lunedi a venerdì per 4 anni, perfezionavo il canto, la danza e la recitazione e ho partecipato anche ad alcune tournè in giro per l'italia di musical conosciuti a livello nazionale, uno tra questi Will We Rock You.Nel mio caso richiede tanto tempo, tra idea, scrittura video, scelta delle canzoni, riadattamento della base, incisione dei pezzi, scelta outfit, riprese video, montaggio, e rifinizione di tanti piccoli particolari, almeno 3-4 giorni con pause solo per mangiare.Quelli non mancano mai, ma io dico sempre che "la cattiveria definisce chi la sputa fuori, mai chi la riceve".Spesso nascosti da profili con foto di qualche fiorellino innocente. Col tempo ho imparato a non rispondere e bloccarli sul nascere. La critica costruttiva crea confronto, la cattiveria va estirpata alla base.Quelle ci sono sempre (ride, ndr). Purtroppo molti confondono instagram con Grindr,ma anche li blocco sul nascere la cosa, amenochè non mi venga fatta da Bradley Cooper, in quel caso corro all'altare da lui.Diciamo che la comunità LGBT dovrebbe fare un grande lavoro a partire dall'interno. C'è tanta competizione e cattiveria gratuita spesso contro chi sceglie di esporsi e si diventa "il bullo" contro cui lottiamo da sempre. Amici gay siate più empatici! e se una cosa non vi piace nessuno vi obbliga a seguirla. Per mia fortuna, ho avuto la possibilità di portare il mio lavoro nelle più grandi realtà lgbt della notte italiane e ho avuto grande sostegno da parte della comunità, c'è anche tanto buono intorno per fortuna.Sogno una nuova edizione di Mai dire Goal, mi manca quel tipo di comicità a cui mi ispiro da sempre e con cui sono cresciuto. Vorrei essere la nuova Paola CortellesiSì, questa quarantena sta mettendo in crisi vari aspetti della vita di tutti, ma mi sta regalando anche grandi idee. Con tutto questo tempo libero è mio dovere cercare di alleggerire la vita in quarantena delle altre persone e nel mio piccolo cerco di farlo con continuità e col sorriso stampato in volto.