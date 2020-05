Basket: Meo Sacchetti è il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna

Meo Sacchetti allenerà la Fortitudo Bologna nella prossima stagione di A/1 di basket maschile. Ha firmato per due anni. In questa stagione che è stata annullata per il Covid 19, Sacchetti ha allenato la Vanoli Cremona. Sacchetti ha dichiarato:”Sedersi su una panchina come quella della Fortitudo Bologna, è un vanto per tutti, anche per chi come me aveva già conosciuto Bologna come giocatore di basket, 40 anni fa. Sono molto felice, non vedo l’ora di iniziare un percorso, spero vincente”. Sacchetti continuerà ad allenare anche l’Italia.Nato ad Altamura in provincia di Bari il 20 Agosto 1953, Sacchetti da giocatore ha vinto nel 1980 la medaglia d’argento con l’Italia alle Olimpiadi di Mosca in Russia, e nel 1983 gli Europei a Nantes in Francia sempre con gli azzurri. Da allenatore, ha vinto uno scudetto nel 2015 con Sassari, e la Coppa Italia con Cremona nel 2019.