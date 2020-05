In Serie B sei tesserati del Venezia, sono risultati positivi al Covid 19. Sono calciatori e collaboratori dello staff tecnico, i cui nomi non sono stati comunicati per la tutela della privacy. Saranno messi in quarantena per due settimane, e monitorati ogni giorno dai medici fino alla loro completa guarigione. Il Campionato di B è sospeso da Marzo per il Covid 19.La squadra ha ripreso gli allenamenti individuali al centro sportivo Taliercio. Presto riprenderanno anche gli allenamenti di gruppo. Il Campionato dopo le decisioni del Consiglio Federale riprenderà. Da decidere la data. Secondo indiscrezioni potrebbe essere il 20 o il 27 Giugno, ma dipenderà dall’emergenza Coronavirus.