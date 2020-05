Corea del Sud: zero contagi interni

SEUL - La Corea del Sud saluta il Covid-19 registrando ieri zero nuovi casi interni per il secondo giorno di fila e solo tre importati che, nel complesso, rappresentano i minimi dai due contagi accertati il 18 febbraio. Secondo gli aggiornamenti del Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), con un totale di 10.804 infezioni, Seul ha deciso di allentare le regole sul distanziamento sociale consentendo il ritorno a scuola da mercoledì 13 maggio, parte del nuovo "schema di quarantena della vita quotidiana".