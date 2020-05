Covid-19: annullato il campionato americano MLS

Annullata la MLS, la Serie A di calcio degli Stati Uniti d’America per il Covid 19. Lo ha comunicato la Federazione Calcio Americana. Il torneo era stato sospeso a Marzo. Da decidere se il titolo sarà assegnato o no, e se saranno o no bloccate le retrocessioni in B. Annullata anche una partita che si doveva giocare a Maggio tra i migliori undici calciatori in America, e una selezione di giocatori del campionato del Messico.Non si giocherà nemmeno a Giugno la League Cup, un match tra squadre messicane e americane. Non ci sono le condizioni per garantire la salute di calciatori, allenatori e giornalisti. Non si può giocare nemmeno a porte chiuse. Presto la Federazione Calcio Americana deciderà le date per la prossima stagione 2020/21.