Covid-19, ciclismo: annullati gli Europei su strada

Non si può svolgere a porte chiuse perché è impossibile in una corsa di ciclismo su strada rispettare il metro e mezzo di distanza che è fondamentale per evitare i contagi del Coronavirus, e non si possono evitare gli assembramenti. Il 5 Maggio si svolgerà in video conferenza una riunione dell’UCI, l’Unione Ciclismo Internazionale, per decidere le date in cui si potrebbero recuperare le corse di ciclismo che non si svolgeranno da Maggio ad Agosto per il Covid 19. Tutto però dipenderà come sempre dagli sviluppi dell’emergenza Coronavirus.

Gli Europei su strada di ciclismo maschile sono stati annullati per il Covid 19. Si dovevano svolgere in Trentino dal 9 al 13 Settembre. Si disputeranno a Settembre 2021. L’evento non può essere organizzato in questa stagione perché non ci sono le condizioni di sicurezza necessarie per tutelare la salute dei ciclisti, degli allenatori dei giornalisti e degli spettatori.