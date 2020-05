Covid-19, Ciclismo: annullato il Giro della Gran Bretagna

FRANCESCO LOIACONO - E’ stato annullato il Giro della Gran Bretagna di ciclismo maschile per il Covid 19. Lo hanno comunicato gli organizzatori, d’accordo con l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale. Si doveva svolgere dal 6 al 13 Settembre. Non ci sono le condizioni necessarie per tutelare la salute di ciclisti, allenatori e giornalisti. Non si può correre nemmeno a porte chiuse, perché nel ciclismo è difficile mantenere la distanza di un metro e mezzo tra i ciclisti, ed inoltre non si possono evitare gli assembramenti che portano alla diffusione dei contagi per il Coronavirus. Si svolgerà nel 2021.

Il Giro della Gran Bretagna fu vinto nel 2019 dal ciclista olandese Mathieu Van der Poel, secondo Matteo Trentin, terzo il belga Jasper De Buyst. Nel 1994 vinse Maurizio Fondriest. Le tre gare del Trittico Lombardo, la Coppa Agostoni, la Coppa Bernocchi e la Tre Valli Varesine, in via del tutto eccezionale, per l’emergenza Coronavirus, nel 2020, sono state unificate in una sola competizione che si disputerà, o martedì 18 Agosto, o martedì 22 Settembre. Per quanto riguarda le corse classiche Italiane, il Giro d’Italia si disputerà dal 3 al 25 Ottobre, e il Giro di Lombardia il 14 Novembre.