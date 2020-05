Covid-19: il Pescara taglia lo stipendio ai calciatori

In Serie B il Pescara taglia gli stipendi di Aprile e Maggio ai calciatori per il Covid 19. Raggiunta l’intesa tra la società abruzzese e la squadra. L’accordo permetterà al Pescara di superare la crisi economica, dovuta ai mancati incassi delle partite non giocate per l’emergenza Coronavirus.Gli stipendi saranno ridotti se il Campionato di Serie B non riprenderà. Se le gare torneranno a disputarsi, l’accordo sarà rinegoziato. Il difensore Scognamiglio ha rinnovato il contratto col Pescara fino a Giugno 2022. I calciatori hanno ripreso gli allenamenti individuali dal 4 Maggio.Dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo, forse il 25 o il 26 Maggio. I calciatori sono stati sottoposti a test sierologici. Nei prossimi giorni saranno effettuati i tamponi. Da decidere la ripresa eventuale del torneo di Serie B. Sarà decisivo l’incontro del 28 Maggio tra il Governo, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente della Lega B Mauro Balata. La B potrebbe però riprendere, secondo indiscrezioni, o il 20 o il 27 Giugno.