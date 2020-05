Covid-19, riparte la Bundesliga: vincono Bayern Monaco e Borussia Dortmund

FRANCESCO LOIACONO - E’ ripresa la Bundesliga, la Serie A di calcio della Germania, con la ventiseiesima giornata, dopo lo stop per il Covid 19. Le partite si sono giocate a porte chiuse. Il Bayern Monaco ha vinto 2-0 in trasferta con l’Union Berlino, ed è primo in classifica da solo con 58 punti. La squadra bavarese è passata in vantaggio nel primo tempo al 40’ con Lewandoski su rigore, dato per un fallo di Subotic su Goretzka. Ha raddoppiato al 35’ del secondo tempo con Pavard di testa. E’ rimasto in corsa per lo scudetto il Borussia Dortmund, secondo a 54 punti.



La squadra allenata da Favre ha superato 4-0 nella gara casalinga lo Schalke 04. I gialloneri sono andati in gol nel primo tempo al 29’ con Haaland di destro. Hanno raddoppiato al 45’ con Guerreiro di sinistro. Nella ripresa al 3’ Hazard con un tiro da pochi metri, ha realizzato la terza rete. Al 18’ ancora Guerreiro con una girata al volo ha segnato il quarto gol. Il Borussia Monchengladbach ha vinto 3-1 a Francoforte contro l’Eintracht, ed è terzo a 52 punti. Il Lipsia non è andato oltre l’1-1 interno col Friburgo, ed è quarto a quota 51. Il Wolfsburg ha vinto 2-1 ad Augusta, ed è sesto a 39 punti. Il Colonia ha pareggiato 2-2 in casa col Magonza, e non è riuscito ad avvicinarsi alla zona Europa League. L’Hertha Berlino ha vinto 3-0 a Hoffenheim, ed è undicesimo a 31 punti. Il Paderborn ha pareggiato 0-0 fuori casa col Fortuna Dusseldorf, ed è ultimo con 17 punti.