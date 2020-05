Covid-19, Ciclismo: ipotesi rinvio del Mondiale

Il Mondiale di Ciclismo maschile potrebbe essere rinviato per il Covid 19. E’ in programma per il momento dal 20 al 27 Settembre a Aigle-Martigny, in Svizzera. Ma fino al 31 Agosto il Governo Svizzero ha vietato gli eventi sportivi con più persone. Il Mondiale se in Svizzera dovessero esserci molti possibili contagi per l’emergenza Coronavirus, dovrebbe cambiare mese e sede. La decisione definitiva potrebbe essere presa il 24 Giugno.Nel caso di un probabile rinvio, il Mondiale dovrebbe disputarsi probabilmente a Novembre. In questo caso sarebbe favorita Doha in Qatar, ma non sono escluse altre due possibilità, l’Oman e gli Emirati Arabi Uniti. Difficilmente il Mondiale si potrebbe disputare a porte chiuse. Più probabile sia in caso di conferma a Settembre, che di rinvio a Novembre, una presenza sia pur ridotta di spettatori. Dovrà però essere osservato un rigido protocollo sanitario, per tutelare la salute di ciclisti, allenatori organizzatori, giornalisti e spettatori, per evitare assembramenti, e i casi di positività al Covid 19.