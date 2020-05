Mozione di sfiducia al ministro Bonafede. "Matteo Renzi sia coerente"

E' partita la discussione di mozioni di sfiducia individuale nei riguardi del Ministro della giustizia,"Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato". Cosi la ministra delle Politiche agricole,, ospite della trasmissione 'Circo Massimo' su Radio Capital in merito alle mozione di sfiducia contro il ministro della Giustizia Bonafede."Sulla mozione della Bonino, ci sono degli elementi che non condivido, né utilizzerò i voti di FdI per far alzare la posta a Renzi. Noi votiamo alla seconda chiama, vediamo prima se l'ha votata Renzi". Cos, leader di Fratelli d'Italia, ad Agorà Rai Tre, sulla mozione Bonino di sfiducia a Bonafede."Caro Matteo Renzi oggi hai la possibilità di essere coerente. Vota la mozione Azione-Più Europa di sfiducia a Bonafede. Non si può andare avanti a giravolte e penultimatum mentre l'Italia affonda. L'ora delle chiacchiere è finita. Coraggio". Lo scrive su twitter, leader di Azione.