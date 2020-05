Ospedale Santa Caterina Novella, Mario Romano: “Istituire Unità di Gastroenterologia”

Il presidente del Gruppo consiliare I Popolari Mario Romano, ha inviato al presidente della Giunta regionale Michele Emiliano la richiesta per l’istituzione di unità semplice dipartimentale di Gastroenterologia presso l'Ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina.“Premesso che prima dell'emergenza del Coronavirus, i pazienti affetti da patologie croniche intestinali si sono sottoposti alle terapie presso il reparto di Gastroenterologia dell'Ospedale ‘Santa Caterina Novella’ di Galatina; che detto reparto, in seguito al blocco dei ricoveri avvenuto lo scorso 7 marzo, ha cessato la sua funzione e i pazienti in cura non sanno a chi rivolgersi;che l'attivazione dei 20 posti letto previsti, come da piano di riordino, all'ospedale ‘Vito Fazzi’, in sostituzione del reparto di Gastroenterologia di Galatina, a tutt'oggi non sono stati realizzati;che cancellare, anche se presente nel piano di riordino ospedaliero, l'unità complessa di Gastroenterologia di Galatina, sino ad oggi punto centrale per la cura delle malattie intestinali costituisce un grave errore;che l'istituzione al ‘Santa Caterina Novella’ di Galatina di una unità semplice dipartimentale di diagnosi, cura e monitoraggio delle patologie croniche intestinali consentirebbe, come suggerito dal presidente dell'Ordine dei Medici, dr. De Giorgi, ‘di non disperdere un patrimonio e una risorsa culturale che ha rappresentato un riferimento per tanti pazienti che si troverebbero nel disagio di essere abbandonati alla fragilità della propria malattia…’;che le scelte politiche-sanitarie non possono prescindere dal porre al centro la persona che vive uno stato di sofferenza e che ha bisogno di essere assistita costantemente.Quanto sopra premesso, chiedo di voler riconsiderare il Piano di riordino ospedaliero e di voler istituire presso l'Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina una unità semplice dipartimentale di diagnosi, cura e monitoraggio delle patologie croniche intestinali, per soddisfare il bisogno di cura dei pazienti”.