Russia: il calciatore peruviano Jefferson Farfan positivo al Covid-19

In Russia in Serie A l’attaccante peruviano Jefferson Farfan del Lokomotiv Mosca è risultato positivo al Covid 19. Sta bene, è asintomatico. Resterà in quarantena per quattordici giorni. Il medico del Lokomotiv Mosca Nikita Karlitsky ha dichiarato:” Il calciatore ha avuto mal di testa, debolezza, poi tosse febbre e polmonite. E’ stato fatto un tampone che ha dato esito positivo al Coronavirus.In tre o quattro settimane guarirà, e tornerà ad allenarsi”. In Russia gli allenamenti individuali sono iniziati da due settimane. Le sedute di allenamento di gruppo incominciano oggi. Il Campionato di Serie A è sospeso da Marzo per il Covid 19, e riprenderà il 21 Giugno. Si giocherà a porte chiuse, senza spettatori. Le squadre dovranno osservare un rigido protocollo sanitario, per evitare gli assembramenti e i contagi del Covid 19.