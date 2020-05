Silvia Romano, Piccardo (CAIM): ''Basta attacchi, deve maturare sua fede''

Chi sostiene che le condizioni di vita abbiano forzato la conversione, come avvenuto a molti altri ostaggi negli anni passati; chi rivendica il diritto di Silvia Romano alla libera scelta e chi nota come quel velo verde non sia un abito tradizionale somalo bensi' una divisa islamista, simbolo di un integralismo che dovrebbe quindi far dubitare sull'autenticita' e la liberta' dell'atto della giovane. A questo proposito l'agenzia Dire ha intervistato, coordinatore del, il 'Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano'."Le polemiche sono insensate e mancano di presupposto. La scelta di aderire a una fede e' una questione personale e insindacabile. Silvia Romano non e' un personaggio pubblico che ha responsabilita' di fronte all'opinione pubblica. Silvia Romano e' una privata cittadina che e' salita alla ribalta per un fatto drammatico, non ha scelto lei i riflettori, quindi non deve rendere conto a nessuno delle sue scelte personali. La conversione e' un atto intimo e privato e in quanto tale va rispettato"."Noi prima di tutto in questo momento vogliamo rispettare la sua necessita' di pace, silenzio e tranquillita' famigliare. Se lei avra' piacere di incontrare la comunita' islamica, noi siamo disponibili. In qualche modo le abbiamo gia' fatto pervenire un invito per dirle che se ha necessita' di confrontarsi con altri musulmani noi ci siamo. Capiamo che questa situazione per lei sia molto pesante, anche alla luce degli attacchi indecenti che ha ricevuto. Lei ha fatto un passo estremamente importante, in una condizione molto difficile e in un contesto culturale completamente diverso dal nostro. Quindi questo e' un primo passo ma ora dovra' fare un percorso di maturazione e sviluppo di quello che diventera' il suo modo di vivere la fede qui in Italia"."Sull'abito si sono fatte molte speculazioni, forse dovute alla velocita' e alla situazione di emergenza. Ci stiamo preoccupando molto di abiti che potrebbero essere casuali e frutto delle contingenze. Comunque le donne musulmane praticanti in Somalia portano lunghi veli fatti cosi'. Io capisco che una opinione pubblica in parte condizionata da narrazioni islamofobe possa essere scioccata, ma credo che dovrebbe prevalere la gioia per una connazionale tornata sana e salva"."Probabilmente aveva solo quello e forse ci si e' aggrappata. Io vorrei pero' ricordare che nella storia profetica islamica ma anche in quella cristiana molte conversioni e grandi illuminazioni sono avvenute in momenti drammatici dell'esistenza dei profeti e degli altri personaggi. E' qualcosa di normale che le persone, in momenti di trauma, cerchino e scoprano la trascendenza. Ovviamente il fatto di essere lontani dalla mondanita' ti da' un'occasione in piu' di introspezione e quindi di confronto con i materiali spirituali. Io non ci vedo una contraddizione in questo.Non dimentichiamo poi che il Corano e' un libro che infonde moltissima speranza; dalle parole di Dio l'uomo comprende che Dio e' padrone del destino, l'uomo viene messo alla prova ma chi e' forte nella prova viene ricompensato, c'e' un messaggio di abbandono speranzoso e sereno alla volonta' divina e c'e' la pace del cuore che solo Dio puo' infondere nell'essere umano. Sono tutte cose che, a mio avviso, possono avere aiutato Silvia in quella difficile condizione".