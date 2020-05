- L’ex tennista francese Yannick Noah oggi festeggia 60 anni. Nel 1983 vinse il torneo del Roland Garros a Parigi in Francia, superando in finale 6-2 7-5 7-6 lo svedese Mats Wilander. Ha vinto 23 tornei ATP. Nel 1982 fu tra i protagonisti con la Francia in Coppa Davis, dove fu sconfitto in finale 4-1 dagli Stati Uniti d’America.Nel Luglio 1986 fu numero tre al mondo nella classifica ATP. Nel 1990 arrivò in semifinale agli Australian Open. Vinse come capitano non giocatore la Coppa Davis con la Francia nel 1991, 1996 e 2017, e la Federation Cup di tennis femminile con la Francia nel 1997. Si ritirò a 31 anni nel 1991. E’ stato tra i tennisti francesi più forti nella storia del tennis maschile.