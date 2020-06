La Maratona di Atletica Leggera di Boston negli Stati Uniti d’America, è stata annullata per il Covid 19. Lo ha deciso il sindaco di Boston Marty Walsh. Si doveva svolgere il 14 Settembre. Si disputava da 124 anni. Walsh ha dichiarato:”La nostra massima priorità, è quella di salvaguardare la salute della comunità, dei partecipanti, del nostro personale e dei volontari”. Forse l’evento potrebbe svolgersi in modo virtuale, su iniziativa della Boston Athletic Association.Vi parteciperebbero, in un videogioco di 6 ore, trentamila persone, e potrebbe essere consegnata una medaglia simbolica al vincitore virtuale. La Maratona di Boston tornerà a disputarsi nel 2021, su una distanza di 42195 chilometri. In questa stagione, l’evento non si può svolgere nemmeno a porte chiuse, perché non sarebbe possibile evitare i contagi del Coronavirus,