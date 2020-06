Leonardo, Borraccino: "Incontro molto utile con i vertici aziendali"

ROMA - “Come annunciato nei giorni scorsi, ho incontrato, oggi, insieme al Capo Dipartimento Sviluppo economico, Prof. Laforgia, i vertici aziendali di Leonardo SpA, nello spirito della consolidata collaborazione esistente fra la Regione Puglia e questa importante realtà industriale presente sul nostro territorio.L’occasione è stata propizia per fare il punto sulla situazione complessiva riguardante gli stabilimenti produttivi di Brindisi, Foggia, Taranto e Grottaglie, nei quali lavorano oltre 3000 dipendenti diretti (con un’età media di 39 anni), che salgono fino a 7000 se si comprende l’indotto.Nonostante il forte impatto della pandemia Covid-19 sul settore del trasporto aereo, abbiamo preso atto del fatto che Leonardo non ha fatto ricorso a sistemi straordinari di cassa integrazione.L’Azienda pur consapevole della situazione congiunturale degli anni 2020-2021 che impatterà pesantemente il trasporto aereo, ha ribadito che non prevede esuberi e che adotterà tutte le soluzioni necessarie per garantire i propri lavoratori e la filiera.Inoltre, Leonardo ha evidenziato come consideri il sito di Grottaglie un esempio di eccellenza nel campo dell’innovazione dei materiali. Lavorerà per persegurie l’obiettivo di valorizzare tutte le competenze maturate per offrire maggiori opportunità di sviluppo nel futuro, anche attraverso l’istituzione di un Leonardo Lab, proprio presso il sito di Grottaglie.La collaborazione con la Regione Puglia e le Istituzioni locali è una premessa fondamentale per continuare ad investire per la crescita del territorio.La riunione si è svolta in un clima di cordialità con la conferma, da parte della Regione e di Leonardo SpA, della volontà di continuare in piena sintonia nel percorso di proficua collaborazione instaurato in questi anni e confermato anche, nei mesi scorsi, nel corso di un incontro svoltosi tra il Presidente Michele Emiliano e l’Amministratore Delegato della Società, Alessandro Profumo.Il confronto di oggi ha rappresentato anche l’occasione per fugare ogni dubbio rispetto rispetto ad un ridimensionamento occupazionale per gli stabilimenti pugliesi. L’obiettivo della Regione e dell’Azienda, quindi, è non solo quello di salvaguardare gli insediamenti produttivi pugliesi esistenti che rappresentano un fiore all’occhiello per Leonardo, ma soprattutto quello di rafforzare questa presenza incentivando ulteriori investimenti e piani di crescita.Da parte nostra abbiamo ribadito la massima disponibilità del Governo regionale a collaborare in questa direzione offrendo tutti gli strumenti utili e creando le migliori condizioni possibili per ottenere positive ricadute in termini di sviluppo anche per le imprese locali e di buona occupazione per il territorio.Siamo di fronte, infatti, a una realtà industriale che ha un peso significativo sull’economia pugliese e per la quale la Puglia rappresenta un asset strategico sul quale continuare a investire non soltanto dal punto di vista finanziario, ma soprattutto in termini di capitale umano”. Lo dice l’assessore