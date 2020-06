Roma: Franco Baldini è il nuovo direttore sportivo

In Serie A la Roma ha sospeso il direttore sportivo Gianluca Petrachi. E’ durata solo una stagione la sua collaborazione con la società giallorossa. Al suo posto arriva come nuovo direttore sportivo Franco Baldini per la prossima stagione. Baldini si occuperà di calcio mercato. Il suo vice sarà Morgan De Sanctis. Per questa stagione l’amministratore delegato Guido Fienga collaborerà con la società, la squadra e il tecnico Fonseca.Petrachi è stato sospeso per avere mandato un messaggio di accuse al presidente americano della Roma James Joseph Pallotta, dopo che lo stesso Pallotta aveva parlato del tecnico Paulo Fonseca, nell’intervista rilasciata al sito ufficiale della Roma. Petrachi su richiesta dell’allenatore Fonseca voleva ingaggiare l’attaccante spagnolo Pedro del Chelsea. Pallotta non avrebbe dato l’ok a Petrachi per questa operazione di calcio mercato, e l’ex direttore sportivo della Roma si è molto infastidito. Pallotta ha preteso delle scuse che Petrachi ha rifiutato, ed è arrivata la sospensione.