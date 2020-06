Serie B: il Pordenone giocherà a Trieste

In Serie B il Pordenone cambia stadio. Giocherà le prossime gare in casa allo Stadio “Nereo Rocco” di Trieste, a porte chiuse, fino alla fine del Campionato. Questo avverrà perché la squadra friulana non potrà più utilizzare lo Stadio”Dacia Arena” di Udine, dove ha giocato le partite in casa fino a Marzo, prima della sospensione della B per il Covid 19. Lo stadio di Udine è indisponibile, perché dovrà contemporaneamente ospitare le gare dell’Udinese alla ripresa della Serie A.Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ringrazia il Comune di Trieste, il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza, la Triestina, il presidente della società alabardata Mauro Biasin e l’amministratore unico Mauro Milanese. Lovisa ha dichiarato:”Ho lasciato Udine perché non sono più ospite gradito. La situazione non è andata come pensavo, e ne ho preso atto. I tifosi della Triestina sono gelosi del loro stadio, ma li ho sempre elogiati”. L’allenatore del Pordenone Attilio Tesser ha detto:”Lo Stadio Nereo Rocco, è uno stadio fantastico”.