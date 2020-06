Tennis: Rafa Nadal festeggia 34 anni

Il tennista Rafa Nadal festeggia 34 anni. E’ nato il 3 Giugno 1986 a Manacor in Spagna. Nella sua carriera ha vinto 85 titoli. Ha vinto 19 tornei del Grande Slam, 12 volte il Roland Garros a Parigi, l’ultima nel 2019 superando in finale l’austriaco Thiem, 2 volte a Wimbledon, nel 2008 battendo in finale lo svizzero Federer, e nel 2010, vincendo in finale contro il ceco Berdych.Ha vinto 9 volte gli Internazionali d’Italia a Roma, l’ultima nel 2019 superando in finale il serbo Djokovic. Ha vinto 5 Coppe Davis con la Spagna, 35 tornei ATP Masters 1000, 21 tornei ATP 500, e 9 tornei ATP 250. Ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino in Cina in singolare nel 2008. E’ il numero due al mondo nella classifica ATP. E’ uno dei giocatori di tennis più forti al mondo, in particolare sulla terra rossa.