Al 26' l'arbitro Doveri fischia un calcio di rigore per l'Atalanta per un pestone in area di Biglia su Malinovskyi. Dal dischetto il fantasista ucraino si fa ipnotizzare dal Donnarumma facendosi respingere il penalty. Al 34' gli ospiti raggiungono il pareggio con Zapata che, approfittando di un rimpallo su conclusione di Freuler, infila il portierone rossonero per l'1-1.

- Al San Siro partita speciale per Gigi Donnarumma che esordisce con la fascia di capitano, in occasione dell'assenza di Romagnoli infortunato. Il match si decide nel primo tempo con il Diavolo che passa in vantaggio al 14' grazie al calcio di punizione calciato Calhanoglu che inventa una traiettoria su cui Gollini non può intervenire.