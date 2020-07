Perugia: esonerato Cosmi, torna Massimo Oddo

In Serie B il Perugia ha esonerato l’allenatore Serse Cosmi. Al suo posto torna in panchina Massimo Oddo. Il rendimento negativo degli umbri nelle ultime sei partite, solo tre punti, con tre pareggi e tre sconfitte è stato fatale a Cosmi. Il Perugia è quintultimo in classifica in zona play out con 42 punti insieme al Pescara. Il presidente Massimo Santopadre dopo il pareggio 0-0 in casa con la Cremonese nella trentacinquesima giornata ha deciso di cambiare per evitare che gli umbri retrocedessero in Lega Pro.Massimo Oddo aveva già allenato il Perugia in questo campionato fino a Gennaio 2020, quando era stato esonerato e sostituito da Serse Cosmi. Il vice di Oddo sarà Marcello Donatelli. Oddo debutterà sulla panchina del Perugia venerdì prossimo 24 Luglio alle 21 in trasferta contro l’Entella. L’obiettivo del Perugia è la salvezza, evitando se sarà possibile di giocare i play out.