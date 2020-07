Ponte Romano a Canosa, Di Bari: “Fondi per i piloni, mettiamo in sicurezza il nostro patrimonio culturale”

Dalla Regione arrivano 100mila euro per la conservazione e la messa in sicurezza dei piloni 3 e 4 del Ponte Romano sull'Ofanto che ricadono per il lato di Canosa. Lo annuncia la consigliera regionale del M5S, firmataria assieme al consigliere Ventola dell’emendamento approvato ieri in Consiglio regionale.“Come ha ribadito anche il sindaco di Canosa Roberto Morra, che ringrazio -- i piloni del ponte che ricadevano nel territorio di Canosa avevano la necessità di urgente di un intervento, con ulteriori finanziamenti. La messa in sicurezza e la tutela del nostro patrimonio culturale sono una priorità e superano altre necessità che insistono sulla stessa zona del ponte. Così io e il consigliere Ventola siamo intervenuti. Ora il Comune e la Soprintendenza potranno procedere ad una fase successiva del progetto di restauro. Sono orgogliosa di aver dato alla comunità di Canosa una possibilità in più di tutelare il Ponte”./c