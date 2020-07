Scilipoti Isgrò: "Governo rinvii scadenze fiscali imminenti"

ROMA - "Sin da questo lunedì sono in programma scadenze fiscali che rendono la vita difficile a tanti italiani in crisi e ai commercialisti ingolfati dal lavoro. Chiedo, per motivi di equità sociale che il Governo immediatamente disponga il rinvio sine die delle citate scadenze fiscali, in special modo per aree geografiche sinistrate e colpite da calamità naturali come Palermo e località limitrofe": lo dice in una nota il senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana