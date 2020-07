Serie A: Milan Juventus 4-2, storica rimonta rossonera

(credits: Ac Milan Fb)





Ibrahimovic suona la carica al 63' con un calcio di rigore, che l'arbitro Guida concede per il tocco di mano di Bonucci su tocco di petto di Rebic, che batte Szczesny. Dopo pochi minuti arriva il pareggio di Kessiè che si infila tra le maglie rossonere per il 2-2. Gli uomini di Sarri incassano il colpo ed il Milan ne approfitta con Leao che, servito da Rebic, completa la rimonta col 3-2, conclusione viziata dal tocco decisivo da Rugani. Il poker del Diavolo arriva all'80' con Rebic servito da Bonaventura, entrato nella ripresa, che approfitta del cross folle di Alex Sandro.

- Clamoroso al San Siro, con il Milan che sovverte i pronostici vincendo al San Siro contro la capolista Juventus per 4-2. Dopo un primo tempo privo di emozioni, per la tattica delle due squadre, il match si sblocca nella ripresa. A passare in vantaggio è la Juventus con il primo gol stagionale di Rabiot che, al 47', si mette in proprio con una corsa solitaria facendo tutto il campo per battere Donnarumma. Al 53' sventagliata di Cuadrado per CR7, che approfitta della dormita dei centrali rossoneri per siglare il 0-2.