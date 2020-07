Quattro gol contro l'ultima in classifica riportano l'Inter nell'orbita della Juve. Sono sei i punti di distacco dalla capolista e gli uomini di Conte non falliscono l'appuntamento contro la Spal a Ferrara per rosicchiare due punti.Dopo troppi passi falsi, i nerazzurri vincono facile contro la squadra di Di Biagio. Prima Candreva, poi Biraghi mettono in cassaforte il risultato. Sanchez firma il terzo gol e infine Gagliardini cala il poker. Seppur residue, le speranze di competere con la Juve non sono finite.