Silvio Sisto, il bomber che fa successo nella musica e nella vita

E' uno dei personaggi più apprezzati e seguiti della scena musicale barese. Silvio Sisto - in arte Il Bomber - torna a farci ballare con la sua nuova hit dal titolo 'Chapeau', prodotto da Tempo Perso, dove tra sonorità dance e ritmo incalzante, ci trasporta nella sua pazza estate tra feste e divertimento.'Chapeau è nato durante i mesi di quarantena a cui siamo stati sottoposti tutti - ci racconta Silvio. La situazione era e continua a essere drammatica sotto tanti punti di vista, ma il mio obiettivo era quello di soffermarmi sull’ambito sociale e così ho deciso di lanciare questo pezzo e mandare un messaggio di positività e divertimento.Il Bomber - come ama definirsi - è un personaggio sopra le righe. ''Il mio personaggio nasce quasi per caso nel 2009 grazie a dei piccoli video che i miei compagni di squadra mettevano su Facebook . In poco tempo questi video sono diventati virali in tutto il territorio barese da essere visti da migliaia di persone; durante la creazione di questi video per pura casualità, ho inventato un motto in vernacolo: "U Sa Akiud", destinato a diventare un "cult'' tra i motti baresi. La mia popolarità è cresciuta grazie alla realizzazione di numerose canzoni che hanno riscosso un notevole successo non solo in tutta la Puglia ma anche a livello nazionale, tra cui ad esempio abbiamo: “Scusa se insisto”, “Amore Biancorosso”, ”Para Bailar” e tante altre.Non solo musica ma anche tv per Silvio che, dopo l'esperienza nella trasmissione Forum, punta a far carriera sul grande schermo e partecipare al Grande Fratello. Chissà quali altre sorprese ci riserverà il bomber.