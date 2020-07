Tennis: Sinner ok a Berlino, Berrettini vince in Costa Azzurra

Nel torneo di tennis maschile di esibizione a Berlino in Germania Jannik Sinner ha vinto 6-4 3-6 10-8 contro il tedesco Tommy Haas. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut ha superato 6-3 3-6 10-7 il tedesco Jan Lennard Struff. Matteo Berrettini ha vinto un torneo di esibizione in Costa Azzurra battendo in finale 16-15 15-12 12-14 8-15 3-2 il greco Stefanos Tsitsipas. In semifinale Tsitsipas ha sconfitto 15-11 13-11 13-12 il belga David Goffin.Tra le donne nel torneo di esibizione di Berlino la lettone Anastasija Sevastova ha vinto contro la tedesca Julia Gorges per il ritiro della Gorges per l’infortunio dopo che la Sevastova si era aggiudicata 6-3 il primo set e stava prevalendo 4-3 nel secondo set. La belga Kim Cljisters a 37 anni vuole continuare a giocare su grandi livelli di rendimento. Da lunedì 20 Luglio parteciperà al torneo di esibizione World Team in West Virginia negli Stati Uniti d’America. La Cljisters non gioca per l’emergenza Covid 19 da Febbraio quando fu sconfitta dalla britannica Johanna Konta nel torneo di Monterrey in Messico.