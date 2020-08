Bari, domani e giovedì due concerti dell'orchestra della Fondazione Petruzzelli aperti alla città

BARI - Su proposta dell’assessorato comunale alle Culture, e grazie alla collaborazione della Fondazione Petruzzelli, domani, mercoledì 5 agosto, alle ore 20.30, nel cortile dell’oratorio della chiesa del Redentore, avrà luogo il primo dei due concerti aperti alla città dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta dal maestro Sascha Goetzel. All’iniziativa parteciperà l’assessora alle Culture Ines Pierucci.A seguire, venerdì 7 agosto, sempre alle ore 20.30 l’orchestra si esibirà sul sagrato della Basilica di San Nicola.L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento posti e non è necessaria la prenotazione.Lo spirito dell’iniziativa è quello di offrire ai cittadini un’esperienza musicale indimenticabile alla scoperta di due grandi classici della letteratura musicale internazionale: l’Ouverture tragica (Tragische Ouvertüre) Op. 81 di Johannes Brahms (1833-1897) e la Quinta Sinfonia in do minore op. 67 di Ludwig van Beethoven (1770-1827).