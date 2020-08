Domenech ironizza su Gasp: "Grazie per i cambi"

L'ex ct della Francia non perde occasione per attaccare il calcio italiano via social. La vittoria del Psg sull'Atalanta nei quarti di Champions è l'occasione giusta per una bordata contro mister Gasperini e non solo, tramite twitter: "Complimenti al Psg per questa bella emozione e grazie a Gasperini per i suoi cambi a fine partita. Questo dimostra che la leggenda che i tecnici italiani siano i migliori resta una leggenda. Tuchel ha fatto meglio". Non mancano le reazioni contro il post di Domenech con i commenti degli italiani, che gli ricordano i Mondiali 2006 a Berlino, e dei francesi, che non lo hanno mai amato.