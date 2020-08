L'Inter costruisce occasioni con ripartenze veloci soprattutto con Lautaro che corre in molte zone del campo. Lukaku potrebbe andare nuovamente a segno soprattutto su calcio di rigore prima fischiato e poi negato dal var. Il Bayer accorcia le distanze con Havertz che ne approfitta di un'amnesia difensiva.

L'avventura in Europa League dell'Inter continua volando in semifinale. I nerazzurri si impongono per 2-1 contro i tedeschi del Bayer Leverkusen, rompendo gli equilibri della partita già nei primi minuti di gara. Gli uomini di Conte offrono fraseggi letali e veloci. L'1-0 arriva dai piedi Barella, mentre il raddoppio è opera della forza fisica di Lukaku che da terra riesce a trafiggere il portiere avversario.