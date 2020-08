Scuola, Fornaro: ''Bisogna riaprire in sicurezza''

ROMA - "La riapertura in sicurezza e con didattica in presenza di tutte le scuole italiane è un obiettivo prioritario di tutto il paese e non del solo governo. La crescita della curva dei contagi deve far aumentare la consapevolezza dell'importanza di poter gestire in sicurezza il movimento di otto milioni di studenti, delle loro famiglie, del corpo docente e degli operatori della scuola". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. (ANSA).