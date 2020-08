Serie A: il Milan facile sul Cagliari

Il Milan batte al San Siro il Cagliari per 3-0. L'equilibrio si spezza già nel primo tempo con Klavan, sfortunato protagonista di una carambola, dopo che il pallone aveva sbattuto il palo, che condanna il suo Cagliari al 10' allo 0-1. Nella ripresa il Diavolo realizza lo 2-0, con Ibrahimovic che al 55', servito da Castillejo, fulmina Cragno con un destro impressionante.Appena due minuti e Castillejo serve il tris di sinistro, su servizio di Bonaventura. Il Milan, dopo una stagione, torna in Europa League, passando però dai preliminari, mentre per il Cagliari l'unica nota lieta è il ritorno sul campo di Pavoletti dopo quasi un anno di stop.