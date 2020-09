Finisce tra gli insulti il primo duello tv tra Trump e Biden

CLEVELAND -. Il primo attesissimo confronto tv tra, sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, si chiude sostanzialmente in parità tra offese reciproche e una grande confusione, tutto a discapito degli elettori statunitensi indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di piu' in vista delle elezioni del 3 novembre.Tra i principali temi di scontro la, la gestione della, il, lae leche il tycoon non avrebbe pagato gli ultimi anni.