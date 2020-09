Fumata nera dopo l'incontro Messi-Bartomeu

Sarebbe durato circa un'ora e mezza l'incontro tra il presidente del Barcellona Bartomeu e Jorge Messi, padre della Pulce, accompagnato dall'avvocato di famiglia Jorge Percout, per chiedere che l'argentino possa liberarsi senza costi e cercare un'altra squadra. Il Barca ha rifiutato la proposta, puntando sulla clausola da 700 milioni ma mettendo sul piatto il rinnovo di contratto per altre due stagioni. Alla fine del vertice Messi senior, con "mio figlio non resta", ha fatto capire che il rapporto tra il fantasista argentino ed il Barcellona è ormai ai titoli di coda.