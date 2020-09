Nations League, Italia-Bosnia 1-1: Sensi risponde a Dzeko

Dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia da coronavirus, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini è tornata in campo per la prima giornata di Nations League. Gli uomini di Mancini, in campo sul terreno dell’Artemio Franchi di Firenze, hanno affrontato la Bosnia dando vita, però, ad una partita deludente e poco spettacolare.Il primo tempo non regala emozioni con Italia e Bosnia che chiudono i primi 45 minuti sullo 0-0. Poche occasioni per passare in vantaggio con l’Italia che, dopo un avvio promettente, ha rallentato non riuscendo ad impensierire la Bosnia che non è riuscita a rendersi mai seriamente pericolosa. Per l’Italia, invece, gli unici a provarci sono stati Insigne e Chiesa.La ripresa si apre con un Lorenzo Insigne in grande spolvero. Dopo essere stato uno dei migliori in campo nel primo tempo, Insigne prova a rendersi pericoloso anche nella ripresa. La grande occasione, però, capita alla Bosnia che colpisce il palo con Hodzic a cui ha risposto Insigne con un colpo di testa che si è infranto, a sua volta, sul palo.Entrambe le squadre provano così a passare in vantaggio e a trovare il gol dell’1-0 è la Bosnia con Edin Dzeko. L’Italia prova a pareggiare i conti con Barella, ma la rete delll’1-1 arriva con Sensi. L’Italia, dopo il pareggio, prova a vincere la partita, ma il match finisce in parità.